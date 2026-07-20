Hombre se resguardó en casa abandonada con 200 cabras ante inundaciones en La Serena

20 jul. 2026 - 12:07 hrs.

En directo desde La Serena, Mucho Gusto conoció la historia de Armando, quien producto de la inundación de las tierras de pastoreo de sus cabras, tuvo que resguardarse con su rebaño de 200 animales en una casa abandonada.

La intensidad de las precipitaciones lo obligaron a ponerse en movimiento en la madrugada.

"Nosotros anoche tuvimos que rescatarlas, irnos a una casa para poder resguardarlas, para poder salvarlas, si no, las perdemos todas. Está la embarrada con los corrales", señaló al matinal.

Mucho Gusto / Mega

"A las 2 de la mañana nos vinimos de allá con cuota del agua hasta la cintura para rescatar unos caballos que nos faltaban", agregó.

El rescate del rebaño de Armando

En un video que registró el propio Armando aparece su rebaño de cabras, resguardándose del temporal en una casa que estaba abandonada. Ante la falta de alimento para sus animales y el potencial riesgo de inundación de ese sector, tuvo que volver a caminar hasta asentarse en un sitio eriazo próximo a una zona urbana.

"Lo poquito y nada (de pasto) que había, la cabra ya se lo comió. Aquí quedaron ya mirando", aseveró ante la falta de forraje.

Si bien él pudo rescatar su ganado, una de sus hijas vivió dispar suerte: "Ellos perdieron todo en Islón, su casa, auto, un desastre y otro cuñado perdió ovejas, cabras, cabritos, chanchos... se lo llevó todo la quebrada".

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