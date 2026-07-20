Metro anuncia cierre de accesos en estaciones de las líneas 1, 2 y 5: Revisa cuáles son

20 jul. 2026 - 08:43 hrs.

En las horas de este lunes, Metro de Santiago anunció el cierre temporal de algunos accesos en estaciones de las líneas 1, 2 y 5, debido a la acumulación de aguas lluvias.

A través de su cuenta en X, la empresa informó que la medida afecta a los accesos de las siguientes estaciones:

Baquedano : acceso Plaza Baquedano (Línea1).

: acceso Plaza Baquedano (Línea1). Cerro Blanco : acceso sur (Línea 2).

: acceso sur (Línea 2). Rodrigo de Araya: acceso sur-poniente (Línea 5).

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Asimismo, precisaron que las estaciones continúan operando con normalidad y que los pasajeros prefieren utilizar los accesos habilitados.

Hasta el cierre de esta nota, Metro de Santiago no ha informado en qué momento se reabrirán los accesos afectados.

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