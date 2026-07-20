¿Hasta cuándo durará El Niño? Esta fue la respuesta de Jaime Leyton

20 jul. 2026 - 13:20 hrs.

El sistema frontal que causó estragos por sus intensas precipitaciones y fuertes vientos en varias zonas del país es el fiel reflejo del fenómeno climático de "El Niño".

En ese sentido, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, despejó una de las grandes interrogantes tras el devastador paso del temporal: ¿Hasta cuándo va a durar "El Niño"?

Fenómeno de El Niño

Durante su participación en Mucho Gusto, el especialista fue enfático en señalar que el fenómeno dejará sus efectos en nuestro país hasta fin de año.

Mega

De acuerdo a los modelamientos, desde agosto hasta octubre, es decir, la mitad de la primavera, "continúan las precipitaciones sobre normal".

"No estamos hablando del resto del mes de julio ni de agosto, sino desde el mes de octubre que continúan con precipitaciones sobre lo normal", precisó.

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