¡Rai Cerda quedará en shock! Así será la llegada de Faloon Larraguibel a Volverías con tu ex? 2

15 jul. 2026 - 15:55 hrs.

¡De alto impacto! Recientemente, se liberó un adelanto de lo que se vendrá en los próximos capítulos de Volverías con tu ex? 2.

Una de las escenas que dejará a todos boquiabiertos será el ingreso de una misteriosa mujer a la casona, quien llegará acompañada de cuatro musculosos hombres.

De pronto, se descubrirá que es Faloon Larraguibel y Rai Cerda, luego de quedar completamente en shock, se acercará a ella ¿Qué pasará entre la expareja?

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Álvaro Ballero

Por otro lado, Álvaro Ballero reunirá a todos los compañeros en el living de la casona y les dirá que durante la noche tomó una impactante decisión.

Finalmente, La Guarén se negará a darle un beso a Nico Solabarrieta y generará una tensa situación frente a todos, pero luego, él le dirá firmemente que no quiere volver nunca más con ella.