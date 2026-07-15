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¡Rai Cerda quedará en shock! Así será la llegada de Faloon Larraguibel a Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

¡De alto impacto! Recientemente, se liberó un adelanto de lo que se vendrá en los próximos capítulos de Volverías con tu ex? 2.

Una de las escenas que dejará a todos boquiabiertos será el ingreso de una misteriosa mujer a la casona, quien llegará acompañada de cuatro musculosos hombres. 

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De pronto, se descubrirá que es Faloon Larraguibel y Rai Cerda, luego de quedar completamente en shock, se acercará a ella ¿Qué pasará entre la expareja?

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Álvaro Ballero

Por otro lado, Álvaro Ballero reunirá a todos los compañeros en el living de la casona y les dirá que durante la noche tomó una impactante decisión.

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Finalmente, La Guarén se negará a darle un beso a Nico Solabarrieta y generará una tensa situación frente a todos, pero luego, él le dirá firmemente que no quiere volver nunca más con ella.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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