Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 25: La relación entre Nico Solabarrieta y La Guarén llegó a un punto crítico

13 jul. 2026 - 23:58 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 09:56 hrs.

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, las cosas entre Nico Solabarrieta y La Guarén se complicarán tanto que incluso, ella sufrirá una descompensación.

En primera instancia, Valentina Torres les contó a varios de sus compañeros la razón por la cual su relación amorosa con el exfutbolista no funcionó.

Luego de una alocada noche, Rai Cerda llegó a contar todo lo que ocurrió entre su compañero y Flavia Laos, sorprendiendo a la artista y generando el enojo del hijo de Ivette Vergara, por la falta de verdad.

Volverías con tu ex? 2

Las disculpas de Kaoto a Estefi Marquis

Estefi Marquis y Kaoto tuvieron una sincera conversación, donde él le pidió disculpas por haber estado en contra de ella en muchas ocasiones.

La tensión siguió subiendo entre Nico Solabarrieta y La Guarén y tuvieron una fuerte discusión frente a todos.

Finalmente, el enojo le pasó la cuenta a Valentina Torres y sufrió una descompensación que desató la preocupación del ingeniero.