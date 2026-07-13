Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 25: La relación entre Nico Solabarrieta y La Guarén llegó a un punto crítico
En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, las cosas entre Nico Solabarrieta y La Guarén se complicarán tanto que incluso, ella sufrirá una descompensación.
En primera instancia, Valentina Torres les contó a varios de sus compañeros la razón por la cual su relación amorosa con el exfutbolista no funcionó.
Luego de una alocada noche, Rai Cerda llegó a contar todo lo que ocurrió entre su compañero y Flavia Laos, sorprendiendo a la artista y generando el enojo del hijo de Ivette Vergara, por la falta de verdad.
Las disculpas de Kaoto a Estefi Marquis
Estefi Marquis y Kaoto tuvieron una sincera conversación, donde él le pidió disculpas por haber estado en contra de ella en muchas ocasiones.
La tensión siguió subiendo entre Nico Solabarrieta y La Guarén y tuvieron una fuerte discusión frente a todos.
Finalmente, el enojo le pasó la cuenta a Valentina Torres y sufrió una descompensación que desató la preocupación del ingeniero.
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