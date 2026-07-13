Nico Solabarrieta explotó contra La Guarén tras acusarlo de no tener códigos con ella: "Me pudriste mal"

13 jul. 2026 - 23:42 hrs.

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta no soportó los dichos de La Guarén y la frenó en seco frente a todos.

Todo comenzó cuando Valentina Torres mencionó la pelea que tuvo su expareja con Rai Cerda y él aseguró que era un tema que no tenía nada que ver con las peleas de ellos.

La situación molestó al exfutbolista y lanzó una dura interpelación: "¿Qué nivel de códigos tienes? 0".

Volverías con tu ex? 2

Nico Solabarrieta enfrentó a La Guarén

Rápidamente, La Guarén aseguró que era él el que no tenía códigos con ella, desatando su furia: "¿Yo? Vas a hacer que me caliente de verdad. Me peleé con la Estefi, la nominé cuando me pediste, agarré a Mariano ayer y después estás cag... de la risa con Rai, que es tu amigo hace dos semanas".

La artista, en su defensa, alegó que no tenía la certeza de que Nico Solabarrieta haya tenido ese comportamiento para defenderla y provocó una segunda reacción.

"Me aburriste, listo ¿Te digo la verdad? No me interesa, no me importa, somos compañeros de equipo y punto, tú por acá y yo por acá, pásalo la ra... con Kaoto, con Rai, ya me cansaste, me pudriste mal", lanzó el hijo de Fernando Solabarrieta y se retiró del lugar.