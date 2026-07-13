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Nico Solabarrieta explotó contra La Guarén tras acusarlo de no tener códigos con ella: "Me pudriste mal"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta no soportó los dichos de La Guarén y la frenó en seco frente a todos. 

Todo comenzó cuando Valentina Torres mencionó la pelea que tuvo su expareja con Rai Cerda y él aseguró que era un tema que no tenía nada que ver con las peleas de ellos.

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La situación molestó al exfutbolista y lanzó una dura interpelación: "¿Qué nivel de códigos tienes? 0".

Volverías con tu ex? 2

Nico Solabarrieta enfrentó a La Guarén

Rápidamente, La Guarén aseguró que era él el que no tenía códigos con ella, desatando su furia: "¿Yo? Vas a hacer que me caliente de verdad. Me peleé con la Estefi, la nominé cuando me pediste, agarré a Mariano ayer y después estás cag... de la risa con Rai, que es tu amigo hace dos semanas".

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La artista, en su defensa, alegó que no tenía la certeza de que Nico Solabarrieta haya tenido ese comportamiento para defenderla y provocó una segunda reacción.

"Me aburriste, listo ¿Te digo la verdad? No me interesa, no me importa, somos compañeros de equipo y punto, tú por acá y yo por acá, pásalo la ra... con Kaoto, con Rai, ya me cansaste, me pudriste mal", lanzó el hijo de Fernando Solabarrieta y se retiró del lugar. 

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