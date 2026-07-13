"No aguanto más": La desgarradora reacción de Nico Solabarrieta ante fuerte descompensación de La Guarén
En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén sufrió una descompensación que dejó muy afectado a Nico Solabarrieta.
Mientras estaban en una actividad animada por Daniel Valenzuela y Yamila Reyna, Valentina Torres se desmayó estrepitosamente.
El exfutbolista la tomó en sus brazos e intentó despertarla, mientras que el equipo médico ingresó rápidamente para atenderla.
Nico Solabarrieta se siente culpable
Tras lo anterior, los paramédicos tomaron la decisión de entablillar a La Guarén y llevarla a la ambulancia para llevarla a un centro asistencial, con el objetivo ver que estuviera todo bien.
Nico Solabarrieta se preocupó de que se fuera bien y a los minutos, se derrumbó en los brazos de Luis Mateucci y Austin Palao.
"No aguanto más esta hue... Me siento terriblemente culpable", expresó el hijo de Ivette Vergara, mientras que sus amigos más cercanos intentaban calmarlo.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Nico Solabarrieta explotó contra La Guarén tras acusarlo de no tener códigos con ella: "Me pudriste mal"
-
Estefi Marquis no pudo contener las lágrimas tras las disculpas de Kaoto: "Un ataque directo hacia mí"
-
"El cerebro también es un músculo": La ácida frase con que Nico Solabarrieta arremetió contra Rai Cerda
-
La Guarén reveló la verdadera razón por la que no siguió su pololeo con Nico Solabarrieta: "Una familia..."
-
Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero dejaron atrás los conflictos con un apasionado beso
-
¿Nace un nuevo romance? Flavia Laos y Nico Solabarrieta sorprendieron con apasionado y cariñoso beso