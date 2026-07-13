"No aguanto más": La desgarradora reacción de Nico Solabarrieta ante fuerte descompensación de La Guarén

13 jul. 2026 - 23:49 hrs.

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén sufrió una descompensación que dejó muy afectado a Nico Solabarrieta.

Mientras estaban en una actividad animada por Daniel Valenzuela y Yamila Reyna, Valentina Torres se desmayó estrepitosamente.

El exfutbolista la tomó en sus brazos e intentó despertarla, mientras que el equipo médico ingresó rápidamente para atenderla.

Volverías con tu ex? 2

Nico Solabarrieta se siente culpable

Tras lo anterior, los paramédicos tomaron la decisión de entablillar a La Guarén y llevarla a la ambulancia para llevarla a un centro asistencial, con el objetivo ver que estuviera todo bien.

Nico Solabarrieta se preocupó de que se fuera bien y a los minutos, se derrumbó en los brazos de Luis Mateucci y Austin Palao.

"No aguanto más esta hue... Me siento terriblemente culpable", expresó el hijo de Ivette Vergara, mientras que sus amigos más cercanos intentaban calmarlo.