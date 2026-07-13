Estefi Marquis no pudo contener las lágrimas tras las disculpas de Kaoto: "Un ataque directo hacia mí"

13 jul. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto y Estefi Marquis tuvieron una sincera conversación que terminó con un tierno abrazo.

Fue Carlos Águila quien tomó la iniciativa de pedirle disculpas a su exesposa: "Tomé actitudes bien feas, de pendejo, inmaduro, quería pedirte perdón por cómo fue el inicio acá y siento que te amo de otra forma, te he aprendido a conocer mucho. Te pido perdón, hemos sido un buen equipo".

En ese momento, la ex Miss Chile se emocionó hasta las lágrimas y le explicó qué es lo que le dolió: "Estabas haciendo un ataque directo hacia mí con otras personas, sabiendo yo que sí tenía sentimientos por ti, para mí fue súper fuerte".

Volverías con tu ex? 2

Kaoto y Estefi Marquis hicieron las paces

Pese a lo anterior, Estefi Marquis le dijo a Kaoto que quería que siguieran siendo amigos, aunque le recalcó que le dolió muchísimo su traición: "Seguir en la relación cordial que tenemos, quizás estuve mal en tener expectativas sobre ti. Eres una persona linda, cuando hiciste todo eso, estabas actuando desde tu niño interior, pero al final me hiciste daño de nuevo, estoy intentando llevar la fiesta en paz. Yo siento que no me merecía lo que tú me hiciste".

Carlos Águila escuchó atentamente el descargo de su exmujer y estuvo de acuerdo con ella, reiterando su arrepentimiento: "Actué de forma muy pendeja, muy impulsiva, muy madura, tú has sido un 7, te pido perdón de todo corazón, quiero llegar al a final contigo".

El diálogo entre el exmatrimonio terminó con un sincero abrazo entre ambos y prometiendo no hacerse más daño en el reality.