"El cerebro también es un músculo": La ácida frase con que Nico Solabarrieta arremetió contra Rai Cerda

13 jul. 2026 - 23:21 hrs.

En el capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y Raimundo Cerda tuvieron un fuerte cruce donde se dijeron de todo.

Todo comenzó cuando el hijo de Ivette Vergara enfrentó a su compañero por haber dicho cosas que no habían pasado entre él y Flavia Laos, luego de dormir en la cabaña de las tentaciones: "Cuando te toque a ti después no llores. Te encanta la postura de machito, así grande, me saco el pecho. Sácate la polera ahora y ven a encararme, yo no voy a caer en tu juego, no me interesa".

Lógicamente, el expololo de Faloon Larraguibel no se quedó en silencio, lo acusó de amenazarlo y le lanzó un sobre nombre para provocarlo: "Eres como un marshmallow tierno, no me das miedo hermano".

Volverías con tu ex? 2

Nico Solabarrieta y Rai Cerda se enfrentaron duramente

La tensión comenzó a subir entre los dos y cuando Rai Cerda le dijo que él si era profesional, despertó la ira de Nico Solabarrieta, quien lo dejó en silencio: "Yo también papá, ingeniero comercial de una universidad en Nueva York. Conmigo no saques el título, ahí si que no te conviene".

Pero luego, el influencer se acordó de la corta carrera de futbolista de su ahora enemigo y se lo mencionó: "El que quiso y no pudo. Pregúntatelo tú, sigue tratando, te estoy dando tu primera pelea en un reality, eso es lo que buscas".

"¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo no busco pelea, marco los límites, entrena la cabeza hermano, el cerebro también es un músculo, cosa que te falta un montón", sentenció el compañero de La Guarén.