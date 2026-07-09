¿Nace un nuevo romance? Flavia Laos y Nico Solabarrieta sorprendieron con apasionado y cariñoso beso
En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos y Nico Solabarrieta se besaron apasionadamente en medio de una coqueta actividad.
Todo comenzó cuando la peruana tiró uno de los dardos y tuvo que cumplir con la siguiente penitencia: "Darle un besito en los labios de 30 segundos, a quien tú elijas".
Tan solo unos segundos le bastaron a la artista para pararse junto al exfutbolista y recibió la arenga de Yamila Reyna: "No me hagas quedar mal al gremio".
Nico Solabarrieta y Flavia Laos cada vez más cerca
Luego de mostrarse bastante nerviosos, ambos se aproximaron y se besaron apasionadamente frente a varios de sus compañeros.
Sin embargo, un detalle llamó la atención, Flavia Laos le hizo cariño en el pelo a Nico Solabarrieta mientras lo besaba.
La ansiedad les jugó una mala pasada y terminaron la penitencia antes de tiempo, por lo que tuvieron que realizarla nuevamente para cumplir con los 30 segundos.
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