Flavia Laos y Nico Solabarrieta desatarán la pasión y se besarán sin remordimientos en Volverías Con Tu Ex? 2

09 jul. 2026 - 00:20 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, una nueva fiesta pondrá todo de cabeza en el encierro, ya que surgirán amores y romances inesperados.

Precisamente, en el avance se verá cómo Luis Mateucci enviará a Nicole Moreno a la casa, misma decisión que tomarán Estefanía Marquis y Flavia Laos, siendo esta última quien sorprenderá a todos, ya que se dará un apasionado beso con uno de sus compañeros.

En primera instancia, compartirá un dulce con Raimundo Cerda, pero eso no se quedará solo ahí, ya que la cantante peruana seguirá con otra dinámica donde besará a otro participante.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

¿Será el comienzo de un nuevo romance?

Y es que Nico Solabarrieta también estará solo durante esta actividad, por lo que aprovechará y se besará apasionadamente con Flavia Laos, lo que dejará al resto presente muy sorprendidos.

Cabe destacar que en la casona, Carlos Águila buscará cobrar venganza contra Estefanía Marquis por enviarlo de vuelta a la casa.