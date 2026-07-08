¿Quién será? Una misteriosa mujer ingresará a la casona de Volverías con tu ex? 2

08 jul. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 23 de Volverías con tu ex? 2, las compuertas de la casona se abrirán de par en par e ingresará una misteriosa persona.

Luis Mateucci se quedará muy atento a resolver quién es, mientras que Kaoto comenzará a celebrar y a saltar.

Tras lo anterior, una mujer vestida completamente de negro, con una falda, un top y altos tacos entrará al lugar ¿Cuál será su labor?

Volverías con tu ex? 2

La fuerte pelea de Rai Cerda y Austin Palao

Por otro lado, comenzará un nuevo cara a cara animado por Julio César Rodríguez y Rai Cerda aprovechará la oportunidad de enfrentar a Austin Palao por haber dicho que no tenía una relación con Fran Maira.

El peruano se desentenderá de la situación y sacará de quicio al ingeniero, que lo tomará por la chaqueta y la producción tendrá que ingresar a separarlos.