Fran Maira desclasificó cómo fue el debut de Guarén en televisión: "Me debería dar las gracias"

08 jul. 2026 - 11:20 hrs.

Fran Maira y Valentina "Guarén" Torres protagonizaron una de las amistades más mediáticas de la televisión. Sin embargo, la relación entre ambas se quebró y al interior de Volverías con tu ex? 2 quedó en claro que no tienen contacto.

Al respecto, Fran Maira realizó un directo en sus redes sociales donde sacó a la luz algunos antecedentes de la llegada de Guarén a la televisión. "Me cambió por la fama", dijo.

"Para mí, tener una mejor amiga (es) qué rico que le vaya bien, que brille; eso es súper importante. Yo hoy en día tengo muchas amigas y quiero que a todas les vaya bien, que sean exitosas. Si yo puedo impulsarlas, obvio que lo voy a hacer y lo mismo esperaría de vuelta", señaló la intérprete de "Amiga, ya mató".

Instagram de @franmaira___

Precisamente en este punto es que Maira reveló un acuerdo que hicieron entre las dos: "En el primer reality hablé mucho de ella, quería que le fuera bien y una vez lo conversamos. 'La primera que se haga conocida, ayuda a la otra'".

Sin embargo, las cosas se habrían enfriado tras el debut de Torres en los programas de telerrealidad.

"Después ella entró al reality y nunca más me habló porque me cambió por la fama y como yo tenía hartos haters en ese tiempo —los sigo teniendo— ella dijo 'no me junto más con esta hue... porque no es tan querida'".

Los contactos de Fran Maira

En la transmisión, Fran Maira reveló un dato hasta ahora desconocido de Guarén en los medios.

"(Valentina) nunca más me habló, me dejó plantada, pero no les he contado una 'papita'. Yo hace muchos años pololeaba con un chico que no les voy a decir su nombre porque no creo que quiera pantalla. Él la metió al reality porque yo había durado harto con esa persona, ella era mi mejor amiga, se conocían. Él hizo el contacto, ¡mi ex pololo! Me debería dar las gracias", dijo.

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