Jessica pedirá una reunión con Luis Emilio y él la citará a solas en su casa en el capítulo 334 de EJDO

07 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) estará dispuesta a cruzar sus propios límites con tal de mantener a raya a Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).

Vanessa (Begoña Basauri) y ella tienen un arma y estarán dispuestas a usarla esa misma noche; solo tendrán que crear la oportunidad.

Una cita en privado

Jessi llamará a su exjefe para hablar sobre la oferta que puso sobre la mesa un par de días atrás: "Aló, don Luis Emilio. Estuve pensando sobre lo que conversamos y quería ver si nos podíamos juntar para para hablar sobre la propuesta de trabajo que usted me hizo".

El Jardín de Olivia / Mega

El empresario no dudará en aceptar la reunión y pondrá las condiciones para estar a solas. "¿Qué te parece si pasas por la tarde por mi casa y ahí vemos el asunto?".

"Sí, claro. Usted dígame a qué hora y yo voy a estar ahí", contestará la periodista.