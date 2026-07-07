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Esta es la razón que une a Olga y Luis Emilio en EJDO: "Fuiste la única que me tendió una mano"

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 333 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) visitó a Olga, la dueña de la parcela en donde mantuvieron secuestrada a Olivia (Violeta Silva) y asesinaron a Lalo Acosta (Jorge Denegri). 

Walker y la mujer se saludaron con genuino afecto porque son amigos de verdad, siendo una de las pocas, sino la única relación sincera que tiene el empresario. 

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Todo se remonta a un hecho ocurrido muchos años atrás y por el que Luis Emilio todavía se siente en deuda: "Tú fuiste la única persona que me tendió una mano cuando me arranqué de la casa de mi padre, y eso, Olguita, eso no lo voy a olvidar nunca en mi vida".

El Jardín de Olivia / Mega
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Olga no quiso pensar en el pasado porque había asuntos más urgentes que atender. El hombre que ella cuida aguardaba por ver a Walker. 

"Te están esperando y si se te pone chúcaro, me pegas un grito nomás".

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