El Jardín de Olivia - Capítulo 332: Franco llega al aeropuerto

06 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) estaba contra el tiempo para impedir que Franco (Emilio Edwards) y Vanessa (Begoña Basauri) se fueran del país. Gabriel (Matías Oviedo) necesitaba algo de tiempo para emitir la orden de detención en su contra.

Entonces, se le ocurrió una idea: hablar de la golpiza que recibió Clemente (Pipo Gormaz) el día anterior como si hubiera sido momentos atrás. Con esto, pudo retrasarlos unos mintutos.

Gabriel entonces desplegó un contingente especial en el aeropuerto para prevenir el escape de Barraza y le advirtió a los agentes que se trataba de un tipo profesional. Debían estar todos atentos ante su eventual captura.

El Jardín de Olivia / Mega

La tuición de Berni

Luis Emilio (Alejandro Trejo) se molestó mucho al enterarse que Joaquín (Francisco Dañobeitia) permitió las visitas de Ignacia (Cota Castelblanco) a su nieta. Su plan era separar a las dos definitivamente y las cosas no iban como esperaba.

Si Undurraga no impide que se vean, él tomará cartas en el asunto y se quedará con la custodia de Berni.