Un matrimonio que parecía perfecto y un deseo que amenaza: Así es la historia de Prohibida Obsesión

01 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Diego Muñoz y Sigrid Alegría vuelven a ser pareja de una teleserie tras conquistar al público en Como la vida misma, pero esta vez desde un lugar completamente distinto: un matrimonio que verá amenazada la vida que construyó cuando una veinteañera irrumpe en su camino. Fernanda Finsterbusch asume el primer protagónico de su carrera en televisión con el personaje que desencadena el gran conflicto de la nueva nocturna de Mega.

Hay parejas que marcaron al público y que se recuerdan con cariño. La de Diego Muñoz y Sigrid Alegría en Como la vida misma es una de ellas. Por eso, su reencuentro en Prohibida Obsesión propone un contraste atractivo: si antes dieron vida a una historia marcada por la complicidad y las segundas oportunidades, ahora interpretan a Luciano y Antonia, un matrimonio cuya estabilidad comenzará a resquebrajarse cuando una decisión inesperada cambie el curso de sus vidas.

Compartiendo el centro de esta historia aparece Fernanda Finsterbusch, quien enfrenta un momento decisivo en su carrera al asumir su primer protagónico en teleseries junto a dos actores de amplia trayectoria. Aquí, más que un triángulo amoroso, Prohibida Obsesión pone la mirada en personas enfrentadas a decisiones que desafían sus propias convicciones.

Prohibida Obsesión / Mega

¿Qué ocurre cuando una vida aparentemente resuelta deja espacio para una tentación inesperada? ¿Hasta dónde puede llegar una persona convencida de que encontró al amor de su vida? ¿Es posible reconstruir la confianza cuando aparecen las primeras dudas? A partir de esas preguntas, la nueva nocturna explora el deseo, la culpa, la fragilidad de los vínculos y la obsesión como una fuerza capaz de alterar el destino de todos quienes la rodean.

Luciano deberá convivir con las consecuencias de la noche en que se involucra con Bárbara, con la pasión que amenaza todo aquello que quiere proteger. Sigrid Alegría es Antonia, una mujer que creía conocer cada rincón de su vida familiar y comenzará a percibir en las actitudes de Luciano las señales que desafiarán esas certezas. Fernanda Finsterbusch encarna a Bárbara, la mujer que a partir de la atracción desata una búsqueda tan intensa como inquietante.

Prohibida Obsesión / Mega

Tres personajes, tres miradas y tres recorridos actorales que encuentran en esta teleserie un registro narrativo y audiovisual desde la seducción, las dudas y el suspenso en los detalles cotidianos: los mensajes que se esconden, las llamadas inoportunas y las mentiras que se van acumulando para ocultar los hechos.

El elenco de Prohibida Obsesión también reúne a Mónica Godoy, Andrés Velasco, Nicolás Poblete, Celine Reymond, César Sepúlveda, Osvaldo Silva, Lorena Capetillo, María Jesús Haran, Florencia Crino y Agustín Moreno, entre otros actores que completan un universo de relaciones cruzadas, secretos familiares y vínculos puestos al límite. La producción es una nueva propuesta del Área Dramática de Mega, liderada por Quena Rencoret, con producción ejecutiva de Daniela Demicheli, dirección de Nicolás Alemparte y guiones de Luis Ponce junto a Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

Pronto en la franja nocturna de Mega, Prohibida Obsesión a continuación de Reunión de Superados.

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