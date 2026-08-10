"Es cautivante": Quena Rencoret adelanta detalles de Prohibida Obsesión tras primera lectura de guion

10 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Prohibida Obsesión es la nueva apuesta nocturna de Mega con Diego Muñoz, Fernanda Finsterbusch y Sigrid Alegría a la cabeza del elenco.

Hace algunas semanas se realizó la primera lectura de guion, en la que todo el elenco de la teleserie se reunió a revisar en conjunto los dos primeros capítulos de la historia.

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En esta instancia estuvo presente Quena Rencoret, directora ejecutiva del Área Dramática, quien explicó que "esta es una teleserie nocturna. Es cautivante, efectivamente. Una joven de 25 años que se enamora de un hombre de 50 y se enamora peligrosamente".

Prohibida Obsesión / Mega

"Es un hombre con una familia, está feliz con su familia y a esta chica se le genera una pequeña obsesión con él", agregó.

Rencoret valoró la dinámica del equipo y la fluidez en la interpretación.

La reunión de lectura "fue muy entretenida porque se junta todo el elenco a leer el capítulo 1 y 2 de corrido. El director ha trabajado mucho con ellos para ir guiando cómo va a ser cada uno de los personajes y la verdad es que se siente un elenco bien parejo, muy bien logrados los personajes".

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