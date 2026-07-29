¡Ya hay fecha! Conoce cuándo se estrena La Baronesa por las pantallas de Mega

29 jul. 2026 - 16:10 hrs.

¡Se viene el gran estreno de La Baronesa! Protagonizada por Loreto Valenzuela, Simón Pesutic y Octavia Bernasconi la nueva teleserie de Mega seguirá la vida de una mujer que lo apuesta todo en los juegos de azar.

¿Qué estarías dispuesto a apostar? Aurora Valdés visita los casinos clandestinos con una racha ganadora imparable, hasta que el joven Javier Toledo le muestre el alto precio de la derrota.

Conocida como "La Baronesa", Aurora estará contra las cuerdas hasta que decida poner sobre la mesa lo que más quiere.

La Baronesa / Mega

¿Cuándo se estrena La Baronesa?

No te pierdas la nueva teleserie de las 17:00 horas de nuestra área dramática y quédate atento a la programación ya que este lunes 17 de agosto, Mega tendrá el estreno de La Baronesa.

¿Te quieres emocionar? Ese mismo lunes, vive el gran final de El Jardín de Olivia después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro e inmediatamente después súmate a los juegos de La Baronesa.

Todo sobre La Baronesa