El juego de Aurora cambiará el destino de la familia: Mira un nuevo adelanto de La Baronesa

29 jul. 2026 - 17:10 hrs.

En el adelanto digital de las nuevas teleseries de Mega, se estrenó un spot exclusivo de la próxima vespertina, La Baronesa, que llegará pronto a las pantallas en reemplazo de El Jardín de Olivia.

En las nuevas imágenes, aparece la figura de Aurora (Loreto Valenzuela), quien pone su jerarquía ante el resto de su familia, la cual desconoce su segunda vida como la mejor en juegos de azar.

Así es el nuevo adelanto de La Baronesa

Será en este local clandestino donde conocerá a Javier (Simón Pesutic), un joven que la desafiará y vencerá en uno de los juegos, obteniendo la casa de la mismísima "Baronesa".

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Mientras tanto, Antonio (César Sepúlveda) buscará sostener su falso amor con Clara (Lorena Bosch), quien es su fachada de su intenso vínculo con León (César Caillet).

Por su parte, Emilia (Octavia Bernasconi) intentará mantener el legado de su abuela, la misma que rechaza su noviazgo con Nicolás (Andrew Bargsted).

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