29 jul. 2026 - 09:45 hrs.

Antonio ha sido un hijo modelo por décadas. Con una familia bien constituida y una exitosa carrera como abogado, se convirtió en el orgullo de sus padres, Aurora (Loreto Valenzuela) y Roberto (Patricio Achurra), pero nadie sabe los sacrificios que hizo para cumplir con las expectativas de los demás.

Carlos Díaz asume el rol de un hombre que construyó una fachada de vida perfecta, pero que muy dentro ha sido aplastado por las maquinaciones de "La Baronesa".

Lo más visto de La Baronesa 1 La rebeldía de un hijo obediente: Carlos Díaz será Antonio Márquez en La Baronesa, la nueva teleserie de Mega

En un adelanto de la nueva teleserie de las 17:00 horas de Mega, Antonio deja ver el gran conflicto con el que lucha día a día.

La Baronesa / Mega

"Mi mamá maneja la vida de todos; somos cartas de su baraja y nos revuelve a su antojo. ¿Qué madre quiere la infelicidad para su hijo? Aurora Valdés. Basta, conmigo no más... tu juego se acabó"

¿Qué es lo que aflige tanto a Antonio como para poner en riesgo la vida que construyó? ¿Qué secretos guarda con su madre Aurora? No te pierdas el estreno de La Baronesa, pronto por las pantallas de Mega.

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