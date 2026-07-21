Una matriarca con doble vida: Esta es Aurora Valdés, el personaje de Loreto Valenzuela en La Baronesa
Aurora Valdés es una mujer de armas tomar que sabe jugar bien sus cartas. Así lo demostrará en La Baronesa, la nueva teleserie de la tarde de Mega.
Interpretada por Loreto Valenzuela (Amanda, Juego de Ilusiones), Aurora es la matriarca de su familia y guía el destino de los suyos con puño de hierro. Sin embargo, hay un lado oculto que muy pocos conocen a su alrededor.
En los casinos clandestinos es conocida como "La Baronesa", una apostadora implacable que pondrá sobre la mesa lo más preciado que tiene cuando un joven jugador le haga frente.
"Me ha costado una vida conseguir lo que tengo: una familia preciosa, mi casa, mi restaurant", confiesa Aurora.
Precisamente porque lo que ha construido es algo que pocos logran obtener, estará dispuesto a defenderlo con uñas y dientes: "No por un simple juego, me la van a arrebatar, menos un mocoso aparecido".
¿Qué hará Aurora cuando estén a punto de ganarle la partida? No te pierdas el estreno de La Baronesa, pronto por las pantallas de Mega.
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