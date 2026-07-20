Una mujer implacable controla el destino de su familia: Conoce La Baronesa, la nueva teleserie de Mega

20 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Hay familias donde el amor se expresa con abrazos. En otras, el cariño se confunde con el control, los silencios y las decisiones tomadas en nombre de quienes se cree proteger.

Ese es el universo de La Baronesa, la nueva teleserie de las tardes de Mega. Loreto Valenzuela interpreta a Aurora Valdés, una mujer acostumbrada a mantener unida a su familia bajo las reglas que ella dicta y a resguardar un legado y una imagen conservadora construida durante décadas.

Dueña de un tradicional restaurante que lleva su nombre, Aurora se ha convertido en el pilar de varias generaciones. Convencida de que siempre sabe qué es lo mejor para los suyos, ha levantado una vida donde las apariencias, las lealtades y los sacrificios parecen inquebrantables. Sin embargo, cuando comiencen a aparecer las mentiras que han sostenido a la familia, ese equilibrio empezará a resquebrajarse.

La Baronesa / Mega

La otra cara de Aurora

Como dice la canción de Mari Trini que musicaliza la teleserie: "Yo no soy esa que tú te imaginas". Por décadas, Aurora ha mantenido en secreto una vida oculta entre apuestas y casinos clandestinos. En ese ambiente la llaman "La Baronesa" por su estampa y decisión al jugar.

Es ludópata y no lo reconoce; cuando sus mundos finalmente se crucen arriesgará a perder su mayor tesoro, la familia que construyó junto a Roberto (Patricio Achurra), su compañero de vida y uno de los pocos testigos del largo camino que ambos han recorrido para sacar adelante a su familia. Mientras él privilegia el diálogo y la contención, Aurora no dudará en tomar decisiones difíciles para proteger aquello que considera más valioso: el apellido, la historia y el futuro de quienes ama.

Con una trama donde el amor está atrapado por las apariencias y los secretos que marcan el destino de sus protagonistas, La Baronesa llegará muy pronto a las pantallas de Mega para invitar al público a descubrir cuánto puede resistir una familia cuando la verdad comienza a abrirse paso.

La Baronesa es una producción del Área Dramática de Mega que dirige Quena Rencoret. Producción ejecutiva: Patricio López. Dirección: Patricio González Guiones: Verónica Saquel y Carlos Oporto.

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