Esta será la reacción de Álvaro Ballero al ver llegar a Ludmila Ksenofontova y Kaoto juntos en VCTE2

21 jul. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova tendrán una tensa discusión tras una escena con Kaoto.

La patinadora y Carlos Águila volverán de la Cabaña de las Tentaciones tomados del brazo, luego de dormir juntos por una orden que todos tuvieron que cumplir.

El comunicador se mostrará furioso ante la situación y luego de enterarse de todo lo que pasó en la fiesta y le reclamará a la madre de sus hijos: "Lo que te hizo Carlos me parece súper inapropiado y que tú lo hayas permitido. Eso es muy sexual, me parece pésimo y que te vengas de la mano con él como broma. No entiendo cuál es la broma. Estás pasando límites que no queríamos pasar, estás jugando con todos los hombres".

Volverías con tu ex? 2

La historia que emocionará a Julio César Rodríguez

Por otro lado, Julio César Rodríguez romperá en llanto luego de escuchar la triste historia de Mariano Brozincevic y el niño que pensó que era su hijo.

Finalmente, Estefi Marquis relatará cómo fue su cruda infancia y los ataques racistas que recibió, dejando a todos impactados.