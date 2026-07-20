Lanzó un objeto: Sofía Latorre tuvo furiosa reacción tras ser penalizada por trampa en prueba
En el capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre protagonizó una tensa situación en plena prueba de parejas.
La influencer y Rai Cerda fueron los primeros en llegar al tramo final de la competencia que consistía en armar un puzzle para sacar un cuadrado.
La participante comenzó a levantar algunas de las piezas para poder mover todo de mejor manera y recibió el reto inmediato de la producción: "No se pueden levantar las piezas".
La furia de Sofía Latorre
Sin embargo, Sofía Latorre hizo caso omiso a las instrucciones y resolvió la figura, pero antes de poder correr, la producción la amonestó con 15 segundos, provocando su furia.
"No cabe, está mal hecha, no la levanté, no cabe", expresó gritando, mientras que La Guarén y Nico Solabarrieta cumplieron el desafío y tomaron la delantera, para luego ganar.
Pasado el tiempo, Rai Cerda y su compañera avanzaron, pero ella seguía bastante molesta y decidió tirar el tótem a modo de descargo.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Nico Solabarrieta y Mateucci aconsejaron a Ludmila Ksenofontova por sus constantes peleas con Álvaro Ballero
-
Yasmín Valdés sorprendió con su idéntico acento al interpretar a Ludmila Ksenofontova
-
Nico Solabarrieta fue comparado con compañero de Volverías con tu ex? 2 y se enfureció: "Soy lo más alejado"
-
"Yo no me abro...": El consejo de Luis Mateucci a Nico Solabarrieta que incluyó una inesperada mención a Furia
-
"Nada va a cambiar...": El duro motivo por el que Fernanda Brown escogió olvido y eliminó a Chris Peral
-
Esta es la razón por la cual Sofía Latorre reingresó a Volverías con tu ex? 2