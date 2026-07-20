Lanzó un objeto: Sofía Latorre tuvo furiosa reacción tras ser penalizada por trampa en prueba

20 jul. 2026 - 23:07 hrs.

En el capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre protagonizó una tensa situación en plena prueba de parejas.

La influencer y Rai Cerda fueron los primeros en llegar al tramo final de la competencia que consistía en armar un puzzle para sacar un cuadrado.

La participante comenzó a levantar algunas de las piezas para poder mover todo de mejor manera y recibió el reto inmediato de la producción: "No se pueden levantar las piezas".

Volverías con tu ex? 2

La furia de Sofía Latorre

Sin embargo, Sofía Latorre hizo caso omiso a las instrucciones y resolvió la figura, pero antes de poder correr, la producción la amonestó con 15 segundos, provocando su furia.

"No cabe, está mal hecha, no la levanté, no cabe", expresó gritando, mientras que La Guarén y Nico Solabarrieta cumplieron el desafío y tomaron la delantera, para luego ganar.

Pasado el tiempo, Rai Cerda y su compañera avanzaron, pero ella seguía bastante molesta y decidió tirar el tótem a modo de descargo.