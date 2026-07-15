"Nada va a cambiar...": El duro motivo por el que Fernanda Brown escogió olvido y eliminó a Chris Peral

15 jul. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown y Christopher Peral perdieron el duelo de eliminación y tuvieron que enfrentarse a una difícil situación.

Tan solo por unos segundos, la pareja fue vencida por Austin Palao y Flavia Laos, en una de las competencias más estrechas de todo el reality.

Debido a lo anterior, el sobre secreto dictó que la artista sería la encargada de decir amor, es decir, irse juntos, u olvido, quedarse ella y eliminarlo para siempre.

Las razones de Fernanda Brown

De inmediato, Fernanda Brown comenzó a llorar y luego de pensarlo algunos minutos, entregó su veredicto y sus razones.

Volverías con tu ex? 2

"Quiero decirte que vinimos a esta experiencia juntos y nada de lo que pase va a cambiar nuestro amor. Hemos sobrevivido a mil batallas y vamos a seguir haciéndolo, pero yo tengo algo seguir, un proyecto gigante, estoy armando mi casa y por eso, elijo olvido", expresó la artista desolada.

Finalmente, él entregó su punto de vista de la situación: "Me lo esperaba, no porque no me ame, siento que cada uno, independiente de que ame a otra persona, tiene que seguir construyendo sus sueños, no soy nadie para frenarla".