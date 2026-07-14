"Si no eres capaz de respetar...": JC Rodríguez frenó en seco a Sofía Latorre por cruce con Estefi Marquis
En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez tuvo que detener una tensa situación entre dos participantes.
Todo comenzó cuando Estefi Marquis expresó que Sofía Latorre esconde una relación en el exterior del reality y ella saltó a criticarla.
"Con el que te metiste, patas negras, patas negras...", expresó la influencer bastante ofuscada, mientras que la ex Miss Chile aseguró que todo había ocurrido muchos años atrás y solo habían sido unos besos.
Julio César Rodríguez se enojó
Sofía Latorre no aguantó la ira, se paró y fue a enfrentar a Estefi Marquis, situación que detuvo de inmediato Julio César Rodríguez: "Vuelve a tu puesto".
La expareja de Rai Cerda insistió en querer expresar su punto frente a su enemiga y sacó de quicio al animador, quien fue muy claro.
"No. Si no eres capaz de respetar lo que te digo, no haces la actividad, no lo respetaste, seguimos", lanzó y terminó con la polémica.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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