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La Guarén regresó tras su descompensación y tranquilizó a Nico Solabarrieta: "No es tu culpa"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén retornó a la casona tras una fuerte descompensación y conversó con Nico Solabarrieta.

Recordemos que en medio de una actividad musical, Valentina Torres sufrió un repentino desmayo, por el cual tuvo que ser evacuada y llevada a un centro asistencial.

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La artista entró a la casa y se encontró con Fernanda Brown y Luis Mateucci, quienes la abrazaron y se mostraron felices de verla en buen estado.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de La Guarén a Nico Solabarrieta

Lo anterior no fue lo único, pues Luis Mateucci le contó que Nico Solabarrieta se sentía muy culpable de su problema de salud y ella lo aclaró de inmediato: "No es su culpa, obviamente, yo le voy a decir. Acá nadie hizo nada para que me pasara eso. Una cosa es que hayamos discutido, pero no es culpa de él que yo me haya desmayado".

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Luego, La Guarén decidió ir directamente donde el exfutbolista para explicarle lo que había pasado y tranquilizarlo de cierta manera.

"Tranquilo, tú sabes que no es tu culpa, independiente de nuestras peleas y cosas así, hay otras cosas, no tienes por qué sentirte culpable. Todo se arregla, todo tiene solución", expresó Valentina Torres

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