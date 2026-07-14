La Guarén regresó tras su descompensación y tranquilizó a Nico Solabarrieta: "No es tu culpa"

14 jul. 2026 - 22:53 hrs.

En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén retornó a la casona tras una fuerte descompensación y conversó con Nico Solabarrieta.

Recordemos que en medio de una actividad musical, Valentina Torres sufrió un repentino desmayo, por el cual tuvo que ser evacuada y llevada a un centro asistencial.

La artista entró a la casa y se encontró con Fernanda Brown y Luis Mateucci, quienes la abrazaron y se mostraron felices de verla en buen estado.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de La Guarén a Nico Solabarrieta

Lo anterior no fue lo único, pues Luis Mateucci le contó que Nico Solabarrieta se sentía muy culpable de su problema de salud y ella lo aclaró de inmediato: "No es su culpa, obviamente, yo le voy a decir. Acá nadie hizo nada para que me pasara eso. Una cosa es que hayamos discutido, pero no es culpa de él que yo me haya desmayado".

Luego, La Guarén decidió ir directamente donde el exfutbolista para explicarle lo que había pasado y tranquilizarlo de cierta manera.

"Tranquilo, tú sabes que no es tu culpa, independiente de nuestras peleas y cosas así, hay otras cosas, no tienes por qué sentirte culpable. Todo se arregla, todo tiene solución", expresó Valentina Torres.