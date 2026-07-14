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"Ya no aguanto más": La Guarén querrá renunciar a Volverías con tu ex? 2 tras tensa situación

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, una tensa situación en una dinámica animada por Julio César Rodríguez provocará una furiosa reacción en La Guarén

Raimundo Cerda se referirá en duros términos a Nico Solabarrieta y él lógicamente lo enfrentará: "Hay cosas que nos más importantes, que están acá arriba (señala la cabeza), que es lo que te falta a ti".

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La situación enojará a Valentina Torres, quien decidirá retirarse de la actividad y evaluará la posibilidad de renunciar: "Me canso, es todo el rato destruyendo. Me quiero ir, ya no aguanto más, estoy explotada". 

Volverías con tu ex? 2

¡Sofía Latorre volverá a la casona!

Por otro lado, Rai Cerda y Flavia Laos tendrán una romántica cita, donde él le ofrecerá un coqueto masaje corporal.

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Mientras ambos están en esa situación, Sofía Latorre ingresará a la casona y enfrentará fuertemente a quien fue su pareja: "Que lindo encontrarte así. Súper mal te veo pasándolo ¿Feliz de que me fui? Conmigo te frenaste dos semanas, ni siquiera te pudiste dar un piquito en una actividad, me humillaste y te encuentro así".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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