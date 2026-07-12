"La vida es demasiado corta": El sensual y casual outfit de Huru Pardo que sacó aplausos en redes sociales

12 jul. 2026 - 12:16 hrs.

La exparticipante de Volverías Con Tu Ex? 2, Hurubachi Pardo, publicó unas elegantes fotografías en redes sociales que todos tomaron como una señal de que la joven periodista se encontraba soltera.

Y es que la profesional decidió dejar el encierro luego de que Claudio Rojas, su ex, tuviera una fuerte discusión con Luis Mateucci y abandonara el reality, siendo Huru quien optó por seguir al abogado en esta opción.

Desde ese momento, la joven ha jugado al misterio en sus redes sociales, ya que no es la primera publicación que realiza para dejar en claro que está dándose un tiempo para sí misma.

La publicación de Hurubachi Pardo en Instagram

Precisamente, en redes sociales, la joven periodista subió un carrusel de fotografías donde se le puede ver acompañada de una amiga, además de vestir una ropa para salidas nocturnas.

En concreto, viste jeans con un top de lo que parece ser ecocuero de tono burdeo oscuro que destaca por la espalda descubierta o asimétrica de un solo hombro, dando un toque muy sensual y vanguardista.

Asimismo, los colgantes largos dan un toque de brillo ideal para elevar el look, siendo este un estilo con mucha actitud.

"La vida es demasiado corta para vivir pendiente de la de los demás. Vive y deja vivir", cerró Hurubachi, dando a entender que en este preciso instante está preocupada de seguir adelante en su propia vida a escuchar al resto.

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