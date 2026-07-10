Así será el momento en el que La Guarén sufrirá repentino desmayo en Volverías con tu ex? 2

10 jul. 2026 - 10:40 hrs.

El avance del capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2 estuvo lleno de escenas realmente impactantes y una protagonizada por La Guarén dejará a todos impactados.

Resulta que Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegarán a la casona para realizar una actividad romántica.

"No existen historias de amor que no hayan sido musicalizadas en la historia por grandes intérpretes", expresará la animadora, mientras los participantes intentan descifrar a qué se refiere.

La descompensación de La Guarén

De un momento a otro, podremos ver a Nicolás Solabarrieta sosteniendo a La Guarén, pues sufrirá un inesperado desmayo, según lo que comentarán los demás famosos.

Volverías con tu ex? 2

Rápidamente, la producción ingresará para atenderla y ella despertará. Sin embargo, se tomará la decisión de que Valentina Torres sea trasladada a un centro asistencial en una ambulancia, para ver qué es lo que le pasó.

La situación dejará muy nervioso al exfutbolista, quien romperá en llanto en los brazos de Luis Mateucci y Austin Palao y dirá que se siente muy culpable.