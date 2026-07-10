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La Guarén sufrirá inesperado desmayo y desatará el llanto de Nico Solabarrieta en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, una compleja situación afectará a La Guarén en plena actividad.

Una dinámica musical se transformará en caos, cuando Valentina Torres sufra un inesperado desmayo, preocupando a todos sus compañeros.

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La artista será evacuada de inmediato a un centro asistencial y la escena romperá a Nico Solabarrieta, quien romperá en llanto: "Me siento terriblemente culpable".

Volverías con tu ex? 2

El enfrentamiento de Nico Solabarrieta y Rai Cerda

Nico Solabarrieta no solo será protagonista de lo anterior, pues también tendrá un fuerte enfrentamiento con Rai Cerda.

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El ingeniero llegará de la fiesta a contar que supuestamente el exfutbolista estuvo muy cercano con Flavia Laos y él lo desmentirá, provocando tensión entre ambos.

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