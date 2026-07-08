Encerrado por orden de su hijo: Aparece Anselmo Walker, el mayor terror de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

08 jul. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le hizo una visita a Anselmo (Pepe Herrera Hormazábal), el padre que tantos traumas le causó y que ahora tiene encerrado bajo la estricta vigilancia de Olga (Ana María Montaner).

"Ahora estoy disfrutando plenamente de mi libertad, pero no puedo decir lo mismo de usted, ¿o no, papá? Si usted quiere salir de acá, sabe muy bien lo que tiene que hacer: me tiene que pedir perdón", señaló Walker.

Pero el hombre que tenía al frente era tanto o más cruel que él mismo. "¿Por qué te voy a pedir perdón por haberte querido transformar en hombre? ¿Qué culpa tengo yo que me hayas salido amariconado?", preguntó el anciano.

El Jardín de Olivia / Mega

Un total desprecio por Luis Emilio

La razón parecía mucho más profunda que solo golpes en la infancia. "No se trata de los de los coscachos. Usted sabe de lo que estoy hablando, usted sabe muy bien de lo que estoy hablando, papá", respondió Luis Emilio.

Pero esta súplica de su hijo no conmovió a Anselmo: "Lo único que sé que has sido un llorón toda la vida; es por eso que tu hijo te abandonaron, por eso es que tu mujer te puso los cuernos, es por eso que la mataste, por eso es que nadie te pesca, ¡porque eres un cagón de mier...!".