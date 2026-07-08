Jessi y Vanessa lograrán tomar desprevenido a Luis Emilio en su propia casa en el capítulo 335 de EJDO
En el avance del capítulo 335 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) dejará entrar a Vanessa (Begoña Basauri) en la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) para tomarlo por sorpresa.
"¡No se mueva, sino le juro que le disparo!", gritará Riesco mientras apunta al empresario con una pistola.
Luis Emilio estará con la guardia baja. Él, que siempre se antepone a todas las situaciones, se verá rodeado de dos de sus víctimas. "¿Qué carajos tienen la cabeza ustedes dos? Baja esa arma, bájala, sino esto va a terminar mal".Ir a la siguiente nota
Jessi sacará la voz
Jessica le ordenará callarse.
"Usted se va a sentar en esa silla, va a mirar a esta cámara y va a decir todas las asquerosidades y crímenes que ha cometido para que todo el mundo se entere, ¿le quedó claro?", explicará la joven mientras Vanessa sigue con la pistola en alto.Ve el capítulo en