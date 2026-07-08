¡Lo grabó en video! Luis Emilio revivió su encuentro con Jessica en El Jardín de Olivia

08 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) esperó su reunión con Jessica (Ignacia Sepúlveda) mirando un video en su computador.

Pero no era cualquier registro. Walker puso una cámara escondida en la habitación de hotel donde forzó a la periodista, para mirar una y otra vez su encuentro, mientras comía los mismos bombones que se le antojan cuando tiene a una mujer en mente.

Vanessa mira a lo lejos

Finalmente, Jessica llegó a su casa y esperó con nerviosismo a que Luis Emilio le abriera la puerta.

El Jardín de Olivia / Mega

"Jessica, querida, qué bueno que llegaste, te estaba esperando. Para mí siempre es un placer poder ayudarte. Veo que te has puesto el regalito que te hice, se te ve muy lindo", le elogió por el collar que llevaba al cuello.

La casa estaba sola, así que Jessi se quedaría completamente indefensa, o eso creía, ya que unos metros más atrás, Vanessa (Begoña Basauri) esperaba para hacer su entrada triunfal.