"Si quiere volver a verla, que venga para acá": Clemente usará Vanessa para atraer a Franco en EJDO
En el avance del capítulo 335 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) amedrentará lo suficiente a Suazo (Nicolás Valdivia) para que haga lo que le ordene.
El reo tendrá entre sus manos un celular de contrabando y el número de Franco Barraza (Emilio Edwards). Tendrá que escribir un mensaje que Walker dictará palabra por palabra.
Según lo que habló con Diana (Nicole Espinoza), la relación con Vanessa (Begoña Basauri) parecía real, así que usará esto como argumento para atraerlo de regreso al país.Ir a la siguiente nota
"Dile que Luis Emilio Walker está buscando a su polola porque sabe que se quedó aquí en Chile y necesita ajustar cuentas con ella", enunciará Clemente.
"Si quiere volver a verla, que venga para acá antes de que mi papá la encuentre", agregará. Sin embargo, todo podría desmoronarse si Franco decide enviar a alguien por Vanessa en lugar de regresar.Ve el capítulo en