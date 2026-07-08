"Se tiró el compadre": Félix recibió la orden de "apretar" a Raúl Guerrero para dar con Samu en EJDO

08 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 334 de El Jardín de Olivia, se acabó el plazo para Raúl (César Caillet). Debía entregarle la dirección de Samuel (Simón Beltrán) a Luis Emilio (Alejandro Trejo) o atenerse a las consecuencias.

Sin embargo, ni las amenazas o posibilidad de dinero fueron capaces de cambiar la decisión de Guerrero. Él protegería a Samu. "Entiende, hue... que no queremos nada de ti. Por favor, déjanos en paz", señaló por teléfono.

"¿De qué te sirve el orgullo, hombre? ¿De qué le sirve a Samuel? Te estás cag... en la oportunidad que el muchacho tiene para su vida. Ok, está bien. Está claro que esto no lo vamos a poder resolver por las buenas", respondió el empresario antes de cortar comunicación.

El Jardín de Olivia / Mega

Una nueva misión para Félix

En su oficina, Walker estaba acompañado por Félix (Matías Schudeck), quien escuchó atentamente la conversación.

Como Raúl eligió el "camino pedregoso", el matón ya sabía lo que tenía que hacer: "Se tiró el compadre entonces. Yo a ese hombre lo voy a hacer hablar".