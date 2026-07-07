Ludmila Ksenofontova reveló cómo es su relación con Carla Ballero y sorprendió con su respuesta

07 jul. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova se refririó a la relación que tiene con una integrante de la familia de Álvaro Ballero.

La conversación nació cuando la patinadora les mostró a sus compañeras un fotografía de ella junto a sus cuatro hijos.

Según explicó la artista rusa, la hija mayor se parece más a sus familiares, mientras que los tres menores tienen más características de su exmarido.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Ludmila Ksenofontova

En ese momento, Estefi Marquis le consultó a su compañera cómo se llevaba con Carla Ballero, una de las hermanas de Álvaro, y con quien ha tenido algunos desencuentros.

"Sí, nos llevamos bien, es buena onda, yo creo que me llevo más yo que él", expresó Ludmila Ksenofontova frente a las chicas.