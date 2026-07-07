Ludmila Ksenofontova reveló cómo es su relación con Carla Ballero y sorprendió con su respuesta
En el capítulo 22 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova se refririó a la relación que tiene con una integrante de la familia de Álvaro Ballero.
La conversación nació cuando la patinadora les mostró a sus compañeras un fotografía de ella junto a sus cuatro hijos.
Según explicó la artista rusa, la hija mayor se parece más a sus familiares, mientras que los tres menores tienen más características de su exmarido.
La confesión de Ludmila Ksenofontova
En ese momento, Estefi Marquis le consultó a su compañera cómo se llevaba con Carla Ballero, una de las hermanas de Álvaro, y con quien ha tenido algunos desencuentros.
"Sí, nos llevamos bien, es buena onda, yo creo que me llevo más yo que él", expresó Ludmila Ksenofontova frente a las chicas.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Flavia Laos frenó en seco a Nico Solabarrieta tras polémica por el beso: "No te lo robé"
-
Yamila Reyna emocionó a Ludmila Ksenofontova con un potente mensaje sobre el amor propio: "Un mujerón"
-
¡Nadie lo podía creer! Flavia Laos impactó al revelar a los famosos que han coqueteado con ella
-
Nicole Moreno sorprendió al revelar su interés por Roberto Cox: "Muy interesante e inteligente"
-
"Jamás haría ese daño": Nicole Moreno desclasificó desconocido episodio con Adriana Barrientos
-
Luis Mateucci sorprende con sincera confesión a Bárbara Córdoba: "Me gustaría tenerte cerca"