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¡Nadie lo podía creer! Flavia Laos impactó al revelar a los famosos que han coqueteado con ella

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos reveló con Álvaro Ballero sobre los famosos que le han coqueteado por redes sociales.

Todo comenzó cuando la influencer se sumó a una entrevista liderada por el comunicador, junto con Fernanda Brown y Kaoto.

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Los famosos que han coqueteado con Flavia Laos

El hombre ganador del primer reality en Chile aprovechó la instancia de sacar una que otra verdad de Flavia, momento en que lanzó: "¿Con qué famosos han coqueteado por redes sociales?".

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Tras lo anterior, Flavia Laos aseguró haber recibido mensajes de Maluma y Rauw Alejandro.

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La respuesta de la influencer tomó por sorpresa a todos, en especial a Fernanda que ironizó con haber coqueteado con Ricky Martin.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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