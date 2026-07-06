Kaoto mostró su lado más vulnerable al hablar de la dura muerte de su padre: "Sentía rabia"
En el capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, Carlos Águila se sinceró con sus compañeros sobre el triste fallecimiento de su padre.
Todo ocurrió en una dinámica donde Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic les preguntaron a los participantes sobre su relación con la muerte.
Uno de los que se atrevió a contar su historia de Kaoto: "Mi viejo, Gonzalo, era tremendo, era físico como yo, tenía mi humor, era más bonito que yo y era mi mejor amigo. Cuando mi viejo se enfermó dije 'tengo que apurarme para demostrarle quién voy a ser' y fue muy intenso ese proceso mío".
La triste enfermedad del papá de Kaoto
En ese instante, Julio César Rodríguez interrumpió la conversación y contó que el papá de Carlos Águila padecía ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica: "Para que la gente sepa por qué esa premura, por qué esa velocidad tuya, porque es una enfermedad degenerativa, se va deteriorando día a día".
Tras lo anterior, Kaoto rompió en llanto al recordar los esfuerzos que hicieron para que su padre se recuperara y cómo fue que asumió que eso no iba a ocurrir: "Fueron años de prepararme, dos, tres años de que sabía que iba a llegar el día. Me acuerdo que lo vi muerto en la cama y se me cae el cuerpo, me desmayé, fue heavy".
"Sentía que no era su final y me daba mucha pena que ese fuera su final, sentía rabia. Sentía rabia también porque no me acompañara en los procesos que venían después, que me dejara solo, quedé bien solo", agregó finalmente.
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