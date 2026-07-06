¿Quién es Flavia Laos?: React de Volverías con tu Ex? 2 repasa su extensa carrera

06 jul. 2026 - 22:33 hrs.

La reciente incorporación de Flavia Laos a Volverías con tu Ex? 2 no ha pasado desapercibida. En un nuevo capítulo del React oficial del reality, el panel repasó la trayectoria de la influencer, actriz y cantante peruana, destacando que su carrera comenzó cuando apenas era una niña.

Durante la transmisión, recordaron que Flavia nació en Madrid, España, en 1997, y que desde muy pequeña mostró interés por el mundo del espectáculo.

"Ella le pedía a su mamá que la llevara a castings, porque desde muy chica le gustaba la televisión, las cámaras, actuar y conducir", comentó Poli Flores en el programa.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La carrera de Flavia Laos

El panel también recordó que, con solo 7 años, participó en el concurso Miss Pequeñita y que, a los 10, ya conducía un programa infantil en la televisión peruana. Sobre esa etapa, destacaron que la propia Flavia ha contado que siempre vivió esa experiencia como un juego, aunque reconoció que sufrió bullying en el colegio por su temprana exposición mediática.

Con el paso de los años, la participante consolidó su carrera en la televisión peruana, formando parte de espacios infantiles y luego dando el salto a la actuación con la teleserie "Ven, Baila, Quinceañera". Además, el panel recordó que también incursionó en la música y participó en el videoclip "Problema", de Daddy Yankee.

En el React también repasaron su mediática relación con el chico reality Austin Palao, con quien terminó tras su participación en el reality de Netflix "Too Hot to Handle".

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