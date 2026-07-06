"Cuando los tenga de frente...": Fran Maira responde a participantes que hablaron de ella en VCTE 2

06 jul. 2026 - 23:52 hrs. | Act. 07 jul. 2026 - 00:14 hrs.

Este lunes, el panel del React de Volverías con tu Ex? 2 abordó las recientes declaraciones de Austin Palao sobre Fran Maira y los comentarios que algunos participantes realizaron sobre la cantante al interior del reality.

Todo surgió luego de que Austin asegurara que entre ambos no fue una relación formal y que solo se estaban conociendo. A eso se sumó una conversación emitida en el capítulo anterior del reality, donde Guarén, Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci se refirieron a la cantante sin mencionarla directamente.

Ante este escenario, Poli Flores reveló que el programa contactó directamente a Fran Maira para conocer su versión de los hechos.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

"Fuimos a la fuente, porque Austin negó a Francisca Maira. Él dice que no fue una relación formal, que solo se conocieron… Así que fuimos a preguntarle a Fran Maira qué le parecieron estos dichos de ambas personas", explicó.

La respuesta de Fran Maira

A continuación, la conductora leyó la respuesta que recibió de la cantante. "Nada, la verdad, habla más de ellos que de mí. Cuando los tenga de frente podré enfrentarlos. Los invito nomás a escuchar mi canción Desleal", expresó Fran Maira.

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