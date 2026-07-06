La Guarén hablará de complejo diagnóstico médico que puso en riesgo su vida en Volverías con tu ex? 2

06 jul. 2026 - 00:10 hrs.

En el avance del capítulo 21 de Volverías con tu ex? 2, los participantes realizarán una actividad que los conectará con la muerte.

Varios de los famosos romperán en llanto al ver sus lápidas, pero La Guarén mantendrá la calma y se atreverá a hablar del duro diagnóstico que podría haberle quitado la vida.

"No estoy preparada para morir. Cuando me encontraron el aneurisma cerebral me dijeron que iba a vivir hasta los 26 y acá estoy con 27 y lo agradezco todos los días", comentó Valentina Torres.

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Estefi Marquis y La Guarén

Por otro lado, Kaoto tendrá un especial gesto con Nicole Moreno y le dará un regalo que parecerá ser un anillo.

Finalmente, La Guarén y Estefi Marquis conversarán nuevamente de la pelea que tuvieron por Nico Solabarrieta y lejos de reconciliarse, terminarán discutiendo fuertemente.