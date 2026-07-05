"Pido mil disculpas...": La potente razón por la que Nicole Moreno se restó de actividad en parejas
En el capítulo 20 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno realizó una solicitud en medio de una entretenida actividad.
Los participantes tenían que lanzarse al agua, en duplas, juntar todo el agua posible y depositarla en un recipiente. El que juntara más, ganaba.
Cuando fue el turno de la modelo y de Nico Solabarrieta, ella hizo un alto y pidió hablar seriamente con Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.
La petición de Nicole Moreno
Nicole Moreno se sinceró sobre una situación que la acomplejaba: "No sé nadar, he tratado de hacer lo mejor posible con estos chalecos salvavidas. Me preparé psicológicamente, pero no puedo".
Para que pudiera participar de la divertida dinámica, Daniel Valenzuela le dio la seguridad a la modelo de que tocaba el fondo de la piscina, pero igualmente ella no se atrevió.
"El contacto con el agua no, pido mil disculpas, con mucho respeto y también a mi compañero Nicolás. Me preparé con el pinche y todo, pero va más allá de eso", expresó y sus excusas fueron aceptadas.
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