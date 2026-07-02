"La conocí, nada más": Austin Palao negó haber tenido una relación amorosa con Fran Maira

02 jul. 2026 - 23:47 hrs.

En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao realizó una impactante declaración sobre su relación con Fran Maira.

Todo comenzó cuando estaba conversando con Flavia Laos, sobre lo que habían hecho estos tres años en los que no se vieron debido a su quiebre amoroso.

El cantante le comentó a su expareja que él sabía que había tenido algunos romances, pero ella explicó que no había sido nada serio.

Austin Palao negó a Fran Maira

Tras lo anterior, Flavia Laos le volvió a consultar si en este tiempo había estado con alguna mujer y ante su negativa, le recordó un nombre conocido para él: "No, si has tenido una relación con Fran Maira".

Sorprendentemente, Austin Palao negó el vínculo con la chilena: "La conocí, nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación. Nunca le dije formalmente '¿Quieres estar conmigo?'".

Volverías con tu ex? 2

Finalmente, la artista le recordó que le costaba comprometerse y él se defendió: "Hay que filtrar muy bien a las parejas".