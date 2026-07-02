Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"La conocí, nada más": Austin Palao negó haber tenido una relación amorosa con Fran Maira

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao realizó una impactante declaración sobre su relación con Fran Maira.

Todo comenzó cuando estaba conversando con Flavia Laos, sobre lo que habían hecho estos tres años en los que no se vieron debido a su quiebre amoroso.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

El cantante le comentó a su expareja que él sabía que había tenido algunos romances, pero ella explicó que no había sido nada serio.

Austin Palao negó a Fran Maira

Tras lo anterior, Flavia Laos le volvió a consultar si en este tiempo había estado con alguna mujer y ante su negativa, le recordó un nombre conocido para él: "No, si has tenido una relación con Fran Maira". 

Ir a la siguiente nota

Sorprendentemente, Austin Palao negó el vínculo con la chilena: "La conocí, nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación. Nunca le dije formalmente '¿Quieres estar conmigo?'".

Volverías con tu ex? 2

Finalmente, la artista le recordó que le costaba comprometerse y él se defendió: "Hay que filtrar muy bien a las parejas". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos