Álvaro Ballero sorprendió a Ludmila con inesperadas disculpas tras sus fuertes dichos: "Me volví a enamorar"

17 ag. 2026 - 23:16 hrs.

En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, luego de su furiosa salida de la casona, Álvaro Ballero volvió y le pidió perdón a Ludmila Ksenofontova.

"Te debo unas disculpas. Cuando decidimos venir acá era por proyectos que teníamos cada uno, en el mejor de los casos era poder conversar bien, no pelear", expresó.

La patinadora también bajó la intensidad tras las fuertes pelean que tuvieron horas antes e hizo un mea culpa: "Me gustaría pedir disculpas, quizás te hice confundir las cosas, nos dimos besos, pero siento que lo pasé bien igual".

Volverías con tu ex? 2

El llanto de Álvaro Ballero

Luego, Álvaro Ballero le explicó a su exesposa que se ilusionó con una posible reconciliación: "Quizás llevaba años sin darme cuenta, esperando vivir todo lo que vivimos acá. Ni en el mejor de los sueños pensaba que te iba a volver a ver al lado mío, te iba a poder abrazar en la noche, que te iba a besar como te besé, quizás llevaba años esperando eso".

Posteriormente, el comunicador rompió en un desconsolado llanto y ella lo abrazó sinceramente: "Perdón por cómo reaccioné, no me quería volver a enamorar y siento que me volví a enamorar, no sé cómo voy a cerrar la herida de nuevo. Odio amarte como te amo, me gustaría olvidarte".

Visiblemente emocionada, la patinadora le dijo que nunca iban a dejar de ser familia y luego volvió a la casona, mientras que él se retiró para siempre del encierro.