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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 44: El inesperado reingreso de Álvaro Ballero remeció la casona Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 44: El inesperado reingreso de Álvaro Ballero remeció la casona

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero reingresó a la casona y fue directamente a hablar con Ludmila Ksenofontova.

La patinadora le contó a su exmarido sobre la escena del beso con Kaoto y él se enfureció, provocando una tensa discusión que terminó con ella llorando.

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Tras lo anterior, el comunicador fue al comedor y habló con Carlos Águila, quien no tuvo pelos en la lengua para decirle varias cosas.

Volverías con tu ex? 2

Las disculpas de Álvaro Ballero

Los conflictos continuaron y Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova volvieron a discutir, pero esta vez, la patinadora se mostró cansada de las acusaciones en su contra y respondió fuertemente. 

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El comunicador se retiró iracundo del encierro, pero luego volvió y le pidió disculpas a su exesposa, asegurando que todo lo que vivieron en el reality hizo que volviera a enamorarse de ella. 

Finalmente, el hermano de Carla Ballero decidió retirarse para siempre, no sin antes escuchar un valioso consejo de Julio César Rodríguez.

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