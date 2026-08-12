Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 41: La emoción de Nicole Moreno al recordar su última relación

12 ag. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez llegaron a la casona para realizar una actividad muy entretenida.

Uno de los participantes tenía que juzgar a las parejas y el que recibiera más votos, tenía que ingresar a un mecanismo donde si le pegaban al blanco, caerían a una misteriosa agua.

En esa dinámica, Kaoto y Nicole Moreno tuvieron un fuerte encontrón frente a todos sus compañeros, que dejó bastante tensión.

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Mariano Brozincevic y Bárbara Córdoba

Por otro lado, Mariano Brozincevic explotó por las actitudes de Bárbara Córdoba y la encaró, asegurando que él la conoce muy bien.

Una tarotista aterrizó en el resort y tras sus vaticinios con las cartas del tarot, Nicole Moreno se atrevió a hablar sobre la última relación amorosa que tuvo.

Finalmente, Rai Cerda recibió una predicción que lo hizo pensar inmediatamente en Faloon Larraguibel.