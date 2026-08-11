"Deberías ser más hombre": Nicole Moreno protagonizó fuerte e inesperado cruce con Kaoto

11 ag. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno frenó en seco a Kaoto, luego de sus dichos en una dinámica que parecía ser pura diversión.

Carlos Águila fue consultado sobre si la modelo o Luis Mateucci la habían "embarrado" más en cómo tratar a su ex y él seleccionó a su compañera: "Se puede malinterpretar lo que hizo Luis, entonces una talla que hace Luis se puede interpretar como 'machito' pero es una talla no más".

La respuesta no fue para nada del gusto de la campeona de fitness y respondió: "Sé sincero. La gente en su casa se dio cuenta en ese momento".

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno le paró los carros a Kaoto

Tras lo anterior, Nicole Moreno aseguró que ella no quería hablar mal de Luis Mateucci y cuando Kaoto le dijo que eso hablaba bien de ella, estalló el conflicto: "Eso habla muy mal como hombre. Deberías ser más hombre".

Lógicamente, a Carlos Águila tampoco le cayeron bien las palabras de la modelo y se defendió: "Justamente eso, es un análisis objetivo y me atacó de poco hombre, eso se puede interpretar como que soy un poco hombre, un 'machito' y está mal eso, Nicole".

La discusión siguió y Luis Mateucci se puso del lado de su amigo, asegurando que él tenía otro punto de vista de la situación.

Finalmente, Nicole Moreno le lanzó un último y tenso comentario a Kaoto: "¿Sabes lo que más me duele? Que yo en ese momento me acercaba a ti, te acercabas a mí, sabiendo lo que pasaba con Luis en ese momento y yo agradecida en ese momento. Yo no voy a hablar más del tema".