"No te lo perdono": Esta es la verdadera razón del profundo enojo de Mariano Brozincevic con Bárbara Córdoba

11 ag. 2026 - 23:37 hrs.

En el capítulo 41 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic y Bárbara Córdoba se enfrentaron duramente en un conflicto que empezó por un tema y terminó en otro completamente diferente.

Al comienzo, la discusión se centró en un pan sin gluten que supuestamente la trasandina había prohibido que lo consumieran, acción que el cordobés no se tomó para nada bien.

Sin embargo, cuando ya la pelea estaba a punto de explotar, la pareja de Yasmín Valdés reveló qué era lo que verdaderamente le molestaba: "No tengo ningún problema conmigo, el problema lo tenés vos. A mí me puedes decir lo que quieras, a Yasmín, lo que le dijiste, te lo validé, pero lo que le dijiste a Luis, no te lo perdono".

Volverías con tu ex? 2

La defensa de Bárbara Córdoba

A lo que se refería Mariano Brozincevic era a los duros insultos que recibió Luis Mateucci de parte de su expareja, donde mencionó a su fallecida madre.

Bárbara Córdoba aseguró que esos problemas eran de ellos, pero él continuó con su descargo: "Vos andás hablando mal de mí, estoy cansado de tu falsedad, yo no desvalido tu proceso, pero ¿Sabés cuánto te falta a vos?".

Finalmente, la argentina aclaró que sus comentarios sobre su compatriota fueron a raíz de Fernanda Brown: "La estabas usando, la pusiste a competir, yo hablé con Fernanda. No tengo nada que decir de vos".